Ambulans uçak Emel için havalandı

<br>Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs şüphesi ve zatürre teşhisi ile hastanede tedavi gören Emel Öztüto (17), ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi.<br>Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nde koronavirüs şüphesi ile getirilen Emel Öztüto zatürre teşhisi ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kızın tedavisinin devam etmesi için gerekli tıbbı cihazın Ankara´daki Haccatepe Tıp Fakültesi Hastanesi´nde olması nedeniyle buraya sevki kararlaştırıldı. Bugün öğleden sonra Ankara´dan havalanan Sağlık Bakanlığı´na bağlı ambulans uçak Gaziantep´e geldi. Uçaktan inen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek Öztüto´yu ambulanstan aldı. Ambulans uçağa bindirilen Öztüto, tedavisinin devam etmesi için Ankara´ya doğru yola çıktı. DHA-Sağlık Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-04-30 20:27:06<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-