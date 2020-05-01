Oto hırsızlarına operasyon: 6 gözaltı

Astrolog Şebnem Ekşib açıkladı! Normal hayat diye bir şey yok

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te oto hırsızlık şüphelisi 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Son bir haftada 4 otomobil ve 2 motosikletin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kameraları incelemeyerek yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayına karışan 6 şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlikleri belirlenen 6 şüpheli operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgulanması biten şüphelilerden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ve otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.