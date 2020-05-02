Gaziantep'te 4 kişide korona virüs çıktı

Gaziantep'ten Yavuzeli ilçesine gelen 4 kişilik ailede yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Aile tedavi için hastaneye kaldırılırken mahalle karantinaya alındı.

Gaziantep’te bir fabrikada çalışmakta olan N. K., sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşi eşi P.K., 2 çocuğu N.K ve K.K. ile birlikte Yavuzeli ilçesi Yarımca mahallesine bağlı Dereköy mezrasında ikamet eden babası ve H.K'nin yaşadığı eve gitti. 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından N.K., baş ve boğaz ağrısı şikayetleri ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastaneye gitti. Burada şüphe üzerine yapılan korona virüs (Covid19) test sonucu pozitif çıktı. N.K.'nin eşi ve çocuklarında da yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine 4 kişilik aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, N.K'nin babasının kaldığı Yavuzeli ilçesindeki eve de gönderilen ambulans ile evine de gönderilen ambulansla Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ambulans Yavuzeli Yarımca mahallesine bağlı Dereköy mezrasına gönderilerek, baba H.K ve anne M.K., korona virüs testi yapılmak üzere Gaziantep'teki bir hastaneye kaldırıldı.

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