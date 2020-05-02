Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına darbe

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, silahlı terör örgü FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan ve 952 bin takipçisi bulunan '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi Hüseyin Y.(38), gözaltına alındı.<br>Terör örgütü FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan '@kacsaatolduson' adlı Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Y. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Y.'nin yönettiği hesabın 952 bin takipçisi olduğu bildirildi.<br>Daha önce başka bir şehirde yakalandığı ve 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı bildirilen şüphelinin, kapatılan FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. <br>Hüseyin Y. sorguya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-02 11:24:48<br>
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