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Güpegündüz hırsızlık kamerada

İHA

Gaziantep'te güpegündüz meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güpegündüz hırsızlık kamerada

Gaziantep'te güpegündüz meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası asayiş ekipleri inceleme başlattı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisi şahsın kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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