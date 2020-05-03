Gaziantep'te yasağı ihlal eden 8 bin 314 kişiye ceza

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 3 günlük sokağa çıkma yasağının iki gününde dışarı çıktığı belirlenen 8 bin 314 kişi ile genelgeye rağmen açılan 52 iş yerine cezai işlem uygulandı.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 ve 2 Mayıs günlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldığı belirtildi. Denetimlerde, kuralları ihlal ederek dışarıya çıkan 8 bin 314 kişi ile genelgeye uymayan 52 iş yerine yasak ihlalinden dolayı idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Yasağın üçüncü gününde de polis ekiplerinin kentte denetimlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-03 12:49:50<br>

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