Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

"Bu işler hep kader..."

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bey Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, iş yerinin güvenlik kamerasından hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli belirlendi. Adresi saptanan ismi açıklanmayan şüpheli, polislerin düzenlediği baskında yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-03 12:50:53<br>

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