Otomobilde 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

"Bu işler hep kader..."

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<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polislerin şüphe üzerine durdurduğu araçta 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Ekiplerin yaptığı detaylı aramda aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, gözaltına aldıkları sürücüyü sorgulamak üzere emniyete götürdü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-03 13:00:27<br>

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