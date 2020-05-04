Büyükşehir ilk online Bootcamp eğitimi için düğmeye bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir ilk online Bootcamp eğitimi için düğmeye bastı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirme hedefinden hareketle ilk online Bootcamp için geri sayım başlatıldı.

Büyükşehir ilk online Bootcamp eğitimi için düğmeye bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirme hedefinden hareketle ilk online Bootcamp için geri sayım başlatıldı.
Dünyada giderek gelişen teknoloji altyapısı, toplumsal anlamda bir takım dönüşümleri beraberinde getirdi. Modern insan hayatında, sanal platformda yaşanan gelişmelerin, değişimlerin ve yeniliklerin çeşitlenmesi, gerek ulusal gerekse uluslararası arenada yeni medya teknolojilerine yönelik eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesini gerektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 3 yılda 1 milyon yazılımcıyı ülkeye kazandırmak amacıyla yoğun bir eğitim programı oluşturuldu. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ArGe ve İnovasyon Daire Başkanlığı, Türkiye'nin önde gelen bilişim eğitim kurumlarından Kodluyoruz ile bir ilke imza atarak ilk online Bootcamp için düğmeye bastı, İnternet üzerinden gerçekleşecek şekilde planlanan "Python&Flask Web Development" eğitimini hayata geçirdi.
Kodluyoruz ile Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ArGe ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı bu ücretsiz eğitim programı, 6 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında, her cumartesi ve pazar günü saat 10.00 ila 15.00 arasında online gerçekleşecek. Toplamda 70 saat sürecek olan eğitime katılımcılar, 12 Mayıs tarihine kadar http://bit.ly/kodluyoruzantep adresinden başvurularını yapabilecek. Eğitimin başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise bitirme sertifikası verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cep telefonu hırsızlık anı kamerada 14 hırsızlık kaydı bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlık anı kamerada 14 hırsızlık ...
GAİB haftalık eğitim seminerlerine online devam ediyor
YEREL HABERLER GAİB haftalık eğitim seminerlerine online devam ...
SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı
Korona virüsün psikolojik etkilerine dikkat
YEREL HABERLER Korona virüsün psikolojik etkilerine dikkat
Kameradan kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kameradan kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi ...
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
'Zimem' geleneği ile 22 mahallede 240 veresiye defteri satın alındı Osmanlı geleneğinin yeniden yaşatıldığı Gaziantep’te yüzlerce vatandaşın 2 milyon TL'lik borcu silindi
YEREL HABERLER 'Zimem' geleneği ile 22 mahallede 240 veresiye ...
Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki ...
Gaziantep’te şüpheli araçta 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te şüpheli araçta 6 kilo uyuşturucu ele ...
(Görüntülü) Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi ...
Şehitkamil'den ailelere gıda desteği
YEREL HABERLER Şehitkamil'den ailelere gıda desteği
Otomobilde 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te yasağı ihlal eden 8 bin 314 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasağı ihlal eden 8 bin 314 kişiye ceza
(Görüntülü) Gazeteyi sokaklarda bağırarak dağıttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazeteyi sokaklarda bağırarak dağıttı
GKV’den korona günlerinde "Aile İçi Duygu Yönetimi" söyleşisi
YEREL HABERLER GKV’den korona günlerinde "Aile İçi Duygu Yönetimi" ...
Kaymakam Mutlu’da destek için başvurun çağrısı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’da destek için başvurun çağrısı
Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: “Işık göründü halıda ihracat patlaması yaşayacağız” “Son 8 ayda halı ihracatında yeni başarı öyküleri yazacağız” “Hükumetin salgın dönemindeki ekonomik destek paketlerini olumlu buluyoruz”
YEREL HABERLER Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ...
Gaziantep’te trafik denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafik denetimleri sürüyor
Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları ...
Kısıtlama nedeniyle aç kalan köpekleri elleriyle beslediler Hasta olan köpeklerin aşılarını yaptılar
YEREL HABERLER Kısıtlama nedeniyle aç kalan köpekleri elleriyle ...
Güpegündüz hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Güpegündüz hırsızlık kamerada
Başkan Kılıç'dan 3 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'dan 3 Mayıs kutlaması
(Görüntülü) Güvercin nedeniyle tartıştığı kişilerce öldürüldü; yakınları şüphelinin evini ateşe verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Güvercin nedeniyle tartıştığı kişilerce ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X