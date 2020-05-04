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GAİB’den 182 ülkeye 2 milyar 659 milyon 446 bin dolar ihracat

İHA

GAİB’den 182 ülkeye 2 milyar 659 milyon 446 bin dolar ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın ilk dört aylık döneminde GAİB’ten 2 milyar 659 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı açıklamada, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düştüğünü belirtti. Kileci, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen olağanüstü bir gayretle ihracatını devam ettirme başarısı gösteren Güneydoğulu ihracatçılara teşekkür etti. Yaklaşık üç aydır bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dünya ekonomisini olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşün önümüzdeki süreçte yeniden normale döneceğini ifade eden Başkan Kileci, “2020 yılının ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bütün sektörlerimizdeki ihracatta önemli bir düşüş görüyoruz. Bu sürecin geçici olduğunu, ihracatta yaşanan düşüşün diğer ülkelerin salgına karşı aldıkları önlemlerden kaynaklandığını düşünüyor, salgının ihraç ürünlerin dolaşımı üzerindeki olumsuz etkisi kalktığında, ihracatımızın normale döneceğine ve artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.
Sözlerine şöyle devam eden Başkan Kileci, “Korona virüs salgını nedeniyle toplumsal hareketliliğin sıfır noktasına yaklaştığı, ticaretin ağır çekimde ilerlediği şu günler bize dünyanın artık daha başka bir yere evrildiğini işaret ediyor. Artık ülkemiz temassız ticaret konusunda çeşitli girişimlerde bulunuyor, dijital platformlar hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Pandemi, her zaman vurguladığımız eticaret ve eihracatın dünya sahnesinde önemini hiç olmadığı kadar gözler önüne seriyor. Bireyler, şirketler ve hükumetler artık ticari ya da ticari olmayan tüm iş ve işlemlerini hızla elektronik ortama kaydırmaya başladı. Bu değişim yaşanırken, İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçımızın bu geçiş sürecini sağlıklı takip edebilmesi ve ayak uydurabilmesi amacıyla gündemimizdeki gelişmelere dair çeşitli eğitimler vermeye devam ediyoruz. Eğitim çizgisinden ayrılmayan Birliklerimiz Nisan ayında; Değişime Uyum ve Yeniliklere Hazırlık, Pandeminin Genel Ekonomik Duruma Etkileri ve Alınacak Tedbirler, Evde Çalışılan Günlerde Müşteri İlişkilerini Etkin Sürdürmek konulu eğitimleri Zoom Online Platformu üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay da devam edecek haftalık online eğitimlerde, pandemi sonrası yeni dünya düzeninden, değişen dönemde yeni yönetim becerilerine kadar üretici ve ihracatçımızın faydasına olacak bir çok eğitim gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, firmalarımızın dış ticaret alanındaki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı bir sorumluluk bilerek, düzenlediğimiz ücretsiz ve sertifikalı Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimize online platformlarda devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, salgının başından beri sınır kapılarında ticaretin aksamaması için gösterdiği çabaların olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Kileci, “Birliklerimizin girişimleri neticesinde Habur Gümrük Kapısı'ndaki tampon bölgede, "konteyner, dorse ve şoför" değişimi suretiyle yürütülen temassız ticaret sayesinde, pandemi öncesindeki araç geçiş sayılarına yaklaşıldı. Sürecin bizi getirdiği bu noktada, tedarik zincirinin aksamaması için alternatif şekillerde ticaretimizi yürütmeye çalışıyoruz ve bunda da oldukça başarılı olduğumuzu araç geçiş rakamları gösteriyor. İhracatçımızı süreçle ilgili eğitmek ve sahada doğrudan etkin rol almak gibi çalışmaların yanında, yerli ve milli üretimimize katkı sağlayarak da ülkemizin kriz yönetimini destekliyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Birliklerimiz, 30 milyon maske üretiminde ihtiyaç duyulan kumaşın temin edilmesi için nonwoven (dokunmamış kumaş) üreten üye firmalarımızı organize etti ve üretilen kumaş Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye (USHAŞ) teslim edildi. Şuanda ise, Türkiye’nin ihtiyacı olan maske ve diğer koruyucu ekipman için gereken kumaşın tedariği konusundaki tüm organizasyon, Sağlık Bakanlığı, USHAŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Malzeme Ofisi ile koordineli bir şekilde Birliklerimiz tarafından yürütülüyor ve yüzde 90’ı Gaziantepli firmalar olmak üzere, Türkiye genelindeki nonwoven üreticisi firmalar ile birlikte çalışılıyor” ifadelerini kullandı.
Cerrahi maske üretimi için kullanılacak kumaş konusuna da değinen Kileci, “Mevcut nonwoven (dokunmamış kumaş) kapasitesi, cerrahi maske üretimi konusunda ülkemizin kumaş ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Bunun ihracatı için hammadde fazlamız ise bulunmamaktadır. Bu sebeple emniyet stoğu yapılmadan ihracatın önünün açılması iç piyasada çeşitli sıkıntılara sebebiyet verecektir. Diğer yandan, cerrahi maske üretimi konusunda yeterli teknik uzmanlığımız da bulunmuyor fakat üretim sürecimizin geliştirilmesine çalışır ve kaliteli ürünler üretebilecek yetkinliğe erişirsek bu konuda ülkemizin önü çok açıktır. Bu zamana kadar tekstil sektörünün birikimleri ve kazanımları göz önüne alınarak, kaliteden ödün vermeden geliştirilecek cerrahi maskeler ile Türkiye, dünyaya kaliteli ve marka ürünler ihraç edebilecektir. Tekrar hatırlatmak isterim ki, İhracatçı Birlikleri olarak, milletimizin sağlığı ve refahı için yürütülen her türlü çalışmanın bir parçası olmaya ve kriz yönetiminde aktif rol almaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.
Nisan ayında ihracatta gözle görülür bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Başkan Kileci, “2020 yılının ilk dört aylık döneminde Güneydoğu Anadolu’dan toplam 2 milyar 659 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı dönemde Gaziantep’ten 2 milyar 319 milyon 459 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Nisan ayında ise Gaziantep’in ihracatı 463,65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla Gaziantep Türkiye genelindeki 5.’liğini korumuştur. Öncü ilimiz Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranı ise yüzde 144,2’dir” ifadelerine yer verdi.
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 42 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 18,4 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 16,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. 182 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Bu ülkelerden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, Almanya, İngiltere, İtalya, Libya, İsrail ve Mısır bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, ayakkabılar ile meyvesebze konserveleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” diye konuştu.
Gaziantep nisan ayında ihracattaki yerini korudu
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Gaziantep’in, 2020 yılı OcakNisan döneminde 2 milyar 319 milyon 459 bin dolar, Nisan ayında ise 463,65 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bu rakamla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. ili konumunu koruduğunu ifade etti. Başkan Kileci Gaziantep’ten en çok ihracat yapılan ürünlerin de tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.
2020 yılı Nisan ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Mardin'den 51,7 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 42,2 milyon dolar, Malatya'dan 19,7 milyon dolar, Diyarbakır'dan 10 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 9,3 milyon dolar, Adıyaman'dan 4,8 milyon dolar, Kilis'ten 2,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

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