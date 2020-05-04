Evimizin sağlık elçileri projesi’ni telekonferans yoluyla sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Acile Gidene Kadar”, “Doktora Gidene Kadar”, “Okula Gidene Kadar” ve “100 Yaşına Kadar” başlıkları altında 4 aşamada hayata geçirilen ‘Evimizin Sağlık Elçileri Projesi’yle telekonferans aracılığıyla 1 gün içinde 75 kişiye ulaşıldı.

İnsan sağlığına yönelik deneyim ve tecrübenin artmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) iş birliğinde organize edilerek uygulamaya konulan sağlık tabanlı eğitimlere, 11 Mart tarihinde ülkede ortaya çıkan korona virüs (COVID19) salgını nedeniyle yeni bir konsept kazandırıldı. Sosyal izolasyonun hayati bir önem taşıdığı bugünlerde çalışmalarını internet ortamında yürüten Büyükşehir Belediyesi, modaretörlüğünü sunucu Balçiçek İlter’in yaptığı, Evimizin Sağlık Elçileri Projesi’ne telekonferans yoluyla devam etti. Bu doğrultuda Dr. Özlem Karaoğlu, Dr. Dr. Muhammet Karabiber, Dr. Zeynel Abidin Öztürk, Dr. Gültekin Serdar Tolay ve son olarak Dr. Güneş Açar’ın yer aldığı eğitim kadrosunda bir gün içinde 75 vatandaşa temel sağlık eğitimi verildi.

Evimizin sağlık elçileri projesi hakkında

Uzun yıllar ülkenin ihtiyaç duyduğu her bölgede yardım götürmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocuklara umut olmak için çalışan ÇABA Derneği, Evimizin Sağlık Elçileri Projesi’yle evin karar vericisi konumundaki kadınları, sağlıkla ilgili doğru bilgilenme, hastalıklardan korunma ve aile sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi hedefine aldı. Aileden başlayan sağlık bilinciyle topluma katkı sağlanmasını amaçlayan projeyle, çevresindeki insanları bilinçlendirmesi için düzenli bilgilendirmeler yapılıyor. Eğitimler çerçevesinde evimizin sağlık elçileri, sosyal medya ve internet sitesi aracılığıyla da mesajlarla doktor sunumlarıyla destekleniyor. Bunun yanı sıra eğitimlerle geniş bir kitlenin sağlık okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

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