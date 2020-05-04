Koronavirüsü 21 günde yenen taksici, oyun havasıyla taburcu oldu

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te taksici İ.K., 21 gün koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 'Antep´in Hamamları' türküsü çalınarak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Kentte taksicilik yapan İ.K., 13 Nisan günü rahatsızlanınca yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan İ.K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 17 gün boyunca tedavi gören İ.K., sağlık durumunun düzelmesiyle normal servise alındı. Burada da 4 gün tedavi gören ve bu süreçte yapılan 2 yeni testi negatif çıkan İ.K., bugün taburcu edildi. Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden 'Antep´in Hamamları' türküsü eşliğinde sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-04 17:34:09<br>
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