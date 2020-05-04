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Gaziantep'te elyaf atölyesinde yangın

DHA

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te elyaf atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi. Yangın, akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesindeki Hüseyin Çakır´a ait 3 katlı elyaf atölyesinin depo bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören atölye çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bazı itfaiyecilerin dumandan etkilendiği yangın nedeni ile atölyede maddi hasar meydana geldi. Atölyede...

Gaziantep'te elyaf atölyesinde yangın

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te elyaf atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.<br>Yangın, akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesindeki Hüseyin Çakır´a ait 3 katlı elyaf atölyesinin depo bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören atölye çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bazı itfaiyecilerin dumandan etkilendiği yangın nedeni ile atölyede maddi hasar meydana geldi.<br>Atölyede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-04 18:38:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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