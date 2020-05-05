Rumkale turizme kazandırılıyor

Gaziantep’in önemli turizm alanlarından biri olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Rumkale’de restorasyon çalışmaları başladı.

Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği noktada yer alan ve tarihi Barşavma Manastırı, Dink Damı, Aziz Nerses Kilisesi gibi önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale, tarih, doğa ve inanç turizmi açısından cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Restorasyon için yer teslimi yapıldı

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Rumkale’nin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalara yönelik ihale süreci Gaziantep Valiliği tarafından tamamlandı. Bu kapsamda Gaziantep ili Nizip ilçesi Rumkale Barşavma Manastırı ve Kuzey Surları Restorasyonu uygulama işi için Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca 31 Mart 2020 tarihinde 5.7 milyon TL bedelle sözleşmesi imzalandı ve yer teslimi yapıldı.

İki yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışma ile Rumkale ören yeri kuzey surlarının restorasyonu, Rumkale üzerinde yer alan Barşavma Manastırının restorasyonu ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Çalışma kapsamında Rumkale ören yerinin daha önce restorasyon çalışması yapılmamış kısımlarının koruma altına alınması ve turizme kazandırılması da amaçlanıyor.

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