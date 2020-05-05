(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, baklava ve oyun havasıyla taburcu edildi

GAZİANTEP'te, yakalandığı koronavirüsü 14 günlük tedaviyle yenerek, sağlığına kavuşan Müzeyyen Yüce (60), hastaneden baklava ikram edilip, oyun havasıyla taburcu edildi.<br>Gaziantep'te yaşayan Müzeyyen Yüce, rahatsızlanması üzerine götürüldüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde, Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. 14 gün tedavi gören Yüce, sağlığına kavuşunca taburcu edildi.<br>Müzeyyen Yüce'ye taburcu olduğu haberi, sağlık çalışanları tarafından çiçek ve baklava ile verildi.<br>Yüce, çalınan oyun havası eşliğinde bir süre oynadıktan sonra alkışlarla evine gönderildi. Müzeyyen Yüce, evinde 14 gün karantinada kalacak.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-05-05 13:04:05<br>
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