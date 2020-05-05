Korona tedavisinden sonra taburcu olan kadına baklavalı uğurlama

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Gaziantep'te korona virüs nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Müzeyyen Yüce, hastaneden Gaziantep baklavası ile uğurlandı.

25 Aralık Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve 14 gün devam eden karantina sürecinin ardından taburcu edilen 60 yaşındaki Müzeyyen Yüce, sağlık çalışanlarının baklava ikramı ile hastaneden uğurlandı. Baklava ikramı ile birlikte çiçek de verilen hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde güle oynaya hastaneden çıktı.

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