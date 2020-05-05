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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.<br>Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından kente yüklü miktarda sigara getirileceği saptanan ve plakası açıklanmayan TIR'ı kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak, arama yapılan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmelerde, 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsünü emniyette sorgulamaya başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-05 16:37:47<br>

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