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TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu

DHA

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından kente yüklü miktarda sigara getirileceği saptanan ve plakası açıklanmayan TIR'ı kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak, arama yapılan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmelerde, 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsünü emniyette sorgulamaya...

TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.<br>Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından kente yüklü miktarda sigara getirileceği saptanan ve plakası açıklanmayan TIR'ı kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak, arama yapılan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmelerde, 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsünü emniyette sorgulamaya başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-05 16:37:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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