Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 motosiklet, 4 bisiklet, 2 dizüstü bilgisayar, 4 oto teybi ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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