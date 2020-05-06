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Fıstık fiyatları düştü, baklavaya zam yok

DHA

Fıstık fiyatları düştü, baklavaya zam yok

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GASTRONOMİ kenti Gaziantep'te geçen yıl kilosu 150 TL olan baklavalık fıstığın kilosu, talebin az olması nedeniyle 130 TL'ye geriledi. Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Uçar, bu yıl fıstıkta beklenen yüksek rekolte, talebin azalması ile fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi. Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sökmen ise fıstıktaki düşüş nedeniyle baklavaya bayramda herhangi bir zammın yapılmayacağını ifade etti.<br>Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerden olan baklavaya talebin düşmesi ve son 2 ayda baklavada kullanılan boz fıstıkta fiyat düşüşünden dolayı bayramda zam yapılmayacak. Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışından aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışan tatlıcılar, fıstık fiyatlarındaki düşüşün baklavanın fiyatının standart kalmasını sağladığını ifade ediyor. İşletmeler ürettiği baklavaları paket servis ve kargo ile isteyenlere ulaştırırken, bayram öncesi sipariş yoğunluğunu karşılamaya çalışıyor.<br>'BAYRAMDA ZAM OLMAYACAK'<br>Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sökmen, baklavanın Gaziantep ve Türkiye için milli bir değer olduğunu söyledi. Son aylarda baklavaya olan talebin azaldığını belirten Sökmen, koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların genelde evde vakit geçirdiğini ve baklava tüketiminin azaldığını söyledi. Baklavalık fıstığın fiyatında yaşanan düşüşün de zammın önüne geçtiğini anlatan Sökmen, "Bayramda herhangi bir zam söz konusu değil. Gerek bu yıl Antep fıstığında fazla rekolte bekliyor olmamız gerekse son 2 ayda fıstıkta yaşanan düşüşten dolayı zam yapmadık. Vatandaşlarımız bayramda gönül rahatlığı ile baklava yiyebilirler" dedi.<br>BAKLAVALIK FISTIK DÜŞÜŞTE<br>Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Gaziantep'te son 2 ayda baklavada kullanılan boz fıstıkta yüzde 15 civarı fiyat gerilemesi yaşandığını söyledi. Geçen yıl 150 TL olan baklavalık fıstığın fiyatının talebin azalmasıyla 130 TL'ye gerilediğini anlatan Uçar, "Baklavalık fıstığımız bayramda yapılacak olan baklava ihtiyacını karşılayacak kadar var. Tüketim çok ciddi oranda azaldı. Koronavirüs tedbirlerinde lokanta ve tatlıcılar kapalı. İnsanlar genelde evde olduğu için baklava fazla tüketilmiyor. Bu yıl 250 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu da yıl içinde fiyatların yükselmeyeceği ve haliyle baklavanın yıl içerisinde fiyatının aynı kalacağını gösteriyor" diye konuştu.<br>Kentteki baklavacılardan Muzaffer Boztoprak da bayramda zam yapılmayacağını söyledi. Koronavirüs nedeniyle baklava tüketiminin azaldığını, ancak bayrama doğru sipariş yoğunluğu beklediklerini anlatan Boztoprak, "Fiyatlarda bir değişiklik yok, geçen yıl ile neredeyse aynı düzeyde. Bu sene koronavirüs nedeniyle tatlı alışverişi azaldığı için fiyatlar durgun kaldı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-06 08:14:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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