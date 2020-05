Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı

<br>Eyyüp BURUNMustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, her yıl binlerce kişinin dileklerini yazarak, kağıtları Alleben Deresi'ne attıkları Hıdırellez Kültür Bayramı kutlaması, bu yıl koronavirüs nedeni ile yapılmadı. Geleneklerinden vazgeçmeyen bazı vatandaşlar ise koronavirüse rağmen geldikleri mesire alanı kenarından Alleben Deresi'ne dileklerinin yazılı olduğu kağıtları attı.<br>Gaziantep'te, baharın müjdecisi ve dileklerin kabul edildiği gün olarak kabul edilen Hıdırellez Kültür Bayramı dolayısıyla vatandaşlar her yıl kent merkezindeki Kavaklık mesire alanına gelerek, piknik yapıp Hıdırellez'i kutlar ve dileklerini yazdıkları kağıtları Alleben Deresine atardı. Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle Hıdırellez kutlamaları yapılamazken, mesire alanında sessizlik hakimdi. Bazı vatandaşlar ise koronavirüse rağmen kabul olması için dileklerini yazdıkları kağıtları Alleben Deresi'ne atmaya devam etti.<br>'KORONAVİRÜS'ÜN GİTMESİ DİLEĞİNDE BULUNDUM'<br>Mesire alınana giriş yasak olduğu için dileklerinin yazılı olduğu kağıtları köprüden Alleben Deresi'ne atan Serpil Kısacık, "Bu yıl koronavirüs nedeni ile kutlama olmadı. Her yıl burası insanla dolardı, oturacak yer bulamazdık. Bu yıl maalesef boş. Biz yine geleneklerimize göre geldik buraya dileklerimizin olduğu kağıtları attık. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Ben bu koronavirüsün ülkemizden gitmesi, herkesin sağlığına kavuşması dileğinde bulundum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI<br>2020-05-06 12:48:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.