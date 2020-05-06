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Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

DHA

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konak Mahallesi´nde bulunan camide bulunan bazı malzemeler çalındı. Görevliler, hırsızlığı fark edince polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile güvenlik kameralarından camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli belirlendi. Kimliği saptanan şüphelilerden biri, polis operasyonuyla adresinde yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının...

Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Konak Mahallesi´nde bulunan camide bulunan bazı malzemeler çalındı. Görevliler, hırsızlığı fark edince polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile güvenlik kameralarından camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli belirlendi. Kimliği saptanan şüphelilerden biri, polis operasyonuyla adresinde yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-06 14:35:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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