FETÖ'nün sosyal medya yöneticisi: Örgüt talimatı ile hükümeti yıpratmak için yönlendirildik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

FETÖ'nün sosyal medya yöneticisi: Örgüt talimatı ile hükümeti yıpratmak için yönlendirildik

DHA

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin sosyal medya hesaplarından olan '@kacsaatolduson' hesabının yöneticisi olduğunun saptanması üzerine tutuklanan Hüseyin Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz, '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının, FETÖ'nün talimatları yönünde hükümeti yıpratmak amacıyla faaliyet yürüttüğünü anlatarak, firari Zafer kod adlı Abdullah Purtaş´ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin yönettiğini açıkladı. Terör örgütü FETÖ/PDY'nin sosyal medya hesaplarından '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan Hüseyin...

FETÖ'nün sosyal medya yöneticisi: Örgüt talimatı ile hükümeti yıpratmak için yönlendirildik

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin sosyal medya hesaplarından olan '@kacsaatolduson' hesabının yöneticisi olduğunun saptanması üzerine tutuklanan Hüseyin Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz, '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının, FETÖ'nün talimatları yönünde hükümeti yıpratmak amacıyla faaliyet yürüttüğünü anlatarak, firari Zafer kod adlı Abdullah Purtaş´ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin yönettiğini açıkladı.<br>Terör örgütü FETÖ/PDY'nin sosyal medya hesaplarından '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz, dün sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Yılmaz, poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde örgütün hedeflerine ulaşmak için sosyal medyayı aktif olarak kullandığını anlatarak, bu hesapların nasıl yönetildiğini tek tek anlattı.<br>'GEREKİRSE TAKİPÇİ SATIN ALIN'<br>Daha önce başka bir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp, tahliye edilen Yılmaz, örgütün talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabı açarak algı yönetimi yaptıklarını itiraf etti. Hüseyin Yılmaz, "Amaç sosyal medyada algıyı yönetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sağcı, dindar, hesap açma talimatı verildi. Her ay bunun değerlendirmesi yapıldı. Sağcı hesap açılmasının sebebi milliyetçi kesimi, solcu hesap açılmasının amacı solcu kesimi, dindar hesap açılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak, onların görüşleri doğrultusunda algı yaratıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine karşı antipati oluşturarak oy kaybı sağlamak, seçilmiş hükümeti yıpratmaktır. Takipçi sayısının artırılması için gerekirse takipçi satın alınması söylendi. Bu yapıda büyük bölgeler küçük bölgeleri, küçük bölgeler de illeri takip ediyordu. En tepede Türkiye sorumlusu vardı" dedi.<br>'TALİMATLARLA PAYLAŞIMLAR YAPIYORDUK'<br>İfadesinde '@kacsaatoldu' hesabını 2014 yılında, örgütten gelen talimatla aktif ettiğini kaydeden Yılmaz şunları dedi:<br>"2014 yılında talimat üzerine, '@kaçsaatoldu' kullanıcı adlı hesabı aktive edip, zaman zaman kullanıcı adını değiştirerek kullanmaya başladım. Yapılacak paylaşımları örgüt içerisindeki yöneticiler bildirirdi, yönlendirmeler üzerine paylaşımlar yapardık. Bu açılan sosyal medya hesaplarının her ay takipleri yapılır ve takipçi sayısı arttırılması gerekirse takipçi satın alınması ve hesapların etkinliğinin artırılması konuları konuşulurdu. Ayrıca yapılacak olan paylaşım içerikleri, hesap kullanıcılarının ve danışmanın dahil olduğu Bylock grubu üzerinden danışman tarafından iletilirdi. Yine bu dönemde günlük haber ile suç teşkil etmeyen hükümet aleyhine paylaşımlar yapıyordum. Ayrıca tag çalışmaları yapıyordum. Bu aylık takipleri, bölge danışmanları yapıyordu. 2015 sonlarına doğru Adil ya da Fatih isimli şahıs bana ailemle aram olmadığını kastederek @kaçsaatolldu isimli hesabı bize yani örgüte devret dedi. Bu şahıs o dönem Malatya bölgesi danışmanıydı. Zaten bu hesapların örgütün olduğunu söyledi, ben de verdim. Ben bu hesabı kullanmaya başladığımda Twitter üzerinde başka bir kullanıcının hesabından bana paylaşımlarımla ilgili talimatlar geliyordu. O twitter hesabının kullanıcısı bildiğim kadarı ile Almanya'da bulunan ve Türkiye'deki tüm sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin sorumlusuydu. Ben ve diğer yöneticiler bu şahıstan gelen talimatlara yönelik paylaşım yapıyorduk. Bu talimatlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve hükümetini eleştirerek, algı oluşturma yönünde haberlerin paylaşılmasıydı."<br>'DEVLETİ VE HÜKÜMETİ YIPRATMA TALİMATI VARDI'<br>Örgüt danışmanlarının kendisinden ve diğer hesap yöneticilerden 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde özellikle 17-25 Aralık olayları hakkında paylaşımlar yapılarak, konunun gündemde tutulmasını istediğini belirten Hüseyin Yılmaz, ifadesine şöyle devam etti:<br>"Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve hükümetini yolsuzlukla suçlayarak toplumda algı yapılması istenmişti. Ancak 15 Temmuz sonrası yapılacak paylaşımlarla alakalı, özel olarak bir talimat gelmedi. Zaten ben 2016 Mayıs ayında hesapları devrettim. Son olarak da 2019 yılı Nisan ayında aldım. Ancak genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve hükümetini yıpratacak paylaşımlar yapılması yönünde talimat vardı. 2014 yılında örgüt, sosyal medyanın popülerliğinin artmasından dolayı eylem ve faaliyetlerini sosyal medya üzerine taşımaya, bu şekilde daha fazla insanlara, düşüncelere ulaşarak toplumda algı yaratabilmeyi, örgütten olan ya da olmayan herkesle etkileşim haline geçmeyi hedefledi. Bunu yeni bir güç olarak gördü, bunun için bir yapı oluşturdu diyebilirim. Ama bunu yaparken de çok sıkı bir gizlilik takip etti. Bu sosyal medya işinden bölgelerde danışmanlar sorumluydu. Danışmanlar kendi bölgelerinde bütün sosyal medya hesap ve hesap yöneticilerini bilirlerdi. Bu hesapların tamamı örgüt tarafından talimat ile yönlendirilirdi. Ben de Gaziantep bölgesine bağlı Malatya küçük bölgesine bağlı Bingöl ilinde 2014 Eylül/Ekim ile 2015 sonlarına doğru sosyal medya hesap yöneticisiydim. @kaçsaatolduson adlı hesabı, benle beraber Sedat ve Alper/Furkan kod isimli şahıslar kullanıyordu. Bildiğim kadarıyla Sedat kod isimli kişi şu an tutuklu, cezaevinde olduğunu biliyorum. Alper/Furkan kod isimli kişi ise yaklaşık 2 yıldır yurt dışında, firari olduğunu biliyorum. Ayrıca yine benimle aynı bölgede sekreter konumunda faaliyet gösteren Zafer kod adlı Abdullah Purtaş'ın firar ettiğini, ailesiyle birlikte Almanya'da olduğunu biliyorum. Serdar kod adlı kişinin de ailesiyle, Yunanistan üzerinden Hollanda'ya geçtiğini biliyorum. Gaziantep emniyet mahrem yapılanmasında il imamı olan Tarık kod adlı kişinin de ailesi birlikte Almanya'da olduğunu biliyorum."<br>ANKARA KUŞU İLE BAĞLANTISI ÇIKTI<br>Twitter'daki @ankarakuşu isimli hesabın yöneticisinden reklam geliri olarak 6 bin TL aldığını da bildiren Hüseyin Yılmaz, şöyle konuştu:<br>"Bu şahsın adını, sonradan televizyonda Oktay olarak duydum. Ben bu şahısla, cezaevine girmeden, bu hesabı kullandığım zamanlarda Twitter üzerinden tanışmıştım. @ankarakuşu isimli hesabın sahibi ile önce Twitter, sonrasında ise WhatsApp üzerinden iletişim kurdum. Bu hesapla görüştüğümüzü benim gibi sayfayı yöneten adminler ve Zafer kod adlı Abdullah Purtaş biliyordu. Bu hesap, bizden kendi reklamını değil söylediği hesapların veya videoların reklamını yapmamızı istiyordu. Ya da söylediği tweetleri beğenmemizi ya da retweet yapmamamızı istiyordu. Bizden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadığım İYİ Parti milletvekilinin paylaşımını, Gelecek Partisi'nin üyelerinin paylaşımlarını ya beğenmemi ya da retweet yapmamı istedi. @kaçsaatolduson' hesabını kullandığımız zamanlarda reklamları M.C. aracılığıyla Twitter üzerinden alırdık. M.C. de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ajanslarıyla ve @ankarakuşu isimli hesabının sahibi ile anlaşmalıydı. Biz bunların reklamlarını yapardık. Parayı da akrabalarımın hesaplarına gönderirdi. Reklam olarak saymış olduğum belediyelerin kendilerinin çekmiş olduğu videoları retweet yaparak çok sayıda kişinin takip etmesini veya etkileşime girmesini sağlıyordum, diğer sayfa yöneticileri de bildiğim kadarıyla aynı şekilde yapıyordu."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-06 15:06:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maske sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya korona virüs dersi
YEREL HABERLER Maske sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya korona virüs dersi
Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı Gaziantep'te 4 bin 658 araç denetlendi 599 sürücü yolcu ve plakaya ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ...
Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te kamuya açık alanlarda denetim
YEREL HABERLER Gaziantep'te kamuya açık alanlarda denetim
Sumudica ve yardımcıları Gaziantep yolunda
YEREL HABERLER Sumudica ve yardımcıları Gaziantep yolunda
Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı
YEREL HABERLER Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı
Başkan Doğru’dan Başkan Şahin’e teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Başkan Şahin’e teşekkür
Gaziantep'te sosyal mesafe denetimi Zabıta ekiplerince, 400 mahallede anons yapılarak vatandaşlar uyarılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal mesafe denetimi Zabıta ...
Fıstık fiyatları düştü, baklavaya zam yok
YEREL HABERLER Fıstık fiyatları düştü, baklavaya zam yok
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden “19 Mayıs paylaşımı” açıklaması
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden “19 Mayıs ...
Validen manalı paylaşım
YEREL HABERLER Validen manalı paylaşım
'@kaçsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi tutuklandı
YEREL HABERLER '@kaçsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi ...
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu
YEREL HABERLER TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara ...
Şahinbey'de evde kal yarışması Yarışmayı kazananlara ödül yağmuru
YEREL HABERLER Şahinbey'de evde kal yarışması Yarışmayı kazananlara ...
Gaziantep’te vatandaşlar çarşıya akın etti
YEREL HABERLER Gaziantep’te vatandaşlar çarşıya akın etti
Korona tedavisinden sonra taburcu olan kadına baklavalı uğurlama
YEREL HABERLER Korona tedavisinden sonra taburcu olan kadına ...
Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ...
Halk Sağlığı, Hijyen Çalışmalarıyla Korunuyor Dezenfekte Çalışmaları Aralıksız Sürdürülüyor
YEREL HABERLER Halk Sağlığı, Hijyen Çalışmalarıyla ...
Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği
(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, baklava ve oyun havasıyla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, baklava ve oyun ...
Rumkale turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Rumkale turizme kazandırılıyor
Korona virüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza yağdı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza ...
(Görüntülü) İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X