Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk

<br>Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, vatandaşlar çarşı ve meydanlar ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu.<br>Gaziantep'te birçok vatandaş, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te sosyal mesafeye dikkat edilmemesinin yanı sıra maske kullanmayanların da olması dikkat çekti. Ateşleri ölçülerek caddelere girenler, ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yaptı. Kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri, işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-06 16:09:19<br>
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