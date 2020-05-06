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Tahmazoğlu'dan doğum günü sürprizi

İHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kedisini sosyal medyadan doğum gününü kutlamak için davet eden Rümeysa'nın davetini geri çevirmeyip sürpriz bir ziyarette bulunarak doğum gününü kutladı.

Tahmazoğlu'dan doğum günü sürprizi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kedisini sosyal medyadan doğum gününü kutlamak için davet eden Rümeysa’nın davetini geri çevirmeyip sürpriz bir ziyarette bulunarak doğum gününü kutladı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkamayan Rümeysa Dal’ın sosyal medya üzerinden doğum günü davetini geri çevirmeyerek sürpriz bir ziyarette bulundu. Kıbrıs Mahallesi’nde ikamet eden Dal ailesinin kapısını çalan Mehmet Tahmazoğlu, doğum günü pastası ile Rümeysa’nın 16. yaş gününü kutladı.
Bir sürpriz de polise
Mehmet Tahmazoğlu, Rümeysa’nın annesi Meryam Dal’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emniyet mensubu olarak görev yapan kardeşi Metin Gök ile de wahatsApp üzerinden görüntülü konuşarak onun da doğum gününü kutladı. Tahmazoğlu’nun kendisiyle görüntülü konuşmasından dolayı oldukça şaşıran ve mutlu olan Metin Gök, Tahmazoğlu’na teşekkür etti.
"Daveti geri çevirmedik"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Rümeysa Dal’a hayırlı uzun ömürler dileyerek, “Rümeysa kızımız 15 yaşını tamamlayıp 16 yaşına giriyor. Kendisiyle telefonla görüştüğümüzde hiç doğum günümü kutlayamadım demişti. Bizden doğum gününe katılmamızı istedi. Bizde kendisinin bu davetini geri çevirmedik ve evlerine misafir olduk. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Ailesiyle birlikte nice sağlıklı mutlu yıllar diliyorum” dedi.
"Geleceğini beklemiyordum"
Çok özel bir doğum günü yaşadığını belirten Rümeysa Dal ise, “Oldukça heyecan verici bir durum. İlk defa Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya geliyorum. Kendisine sosyal medya üzerinden yazıp doğum günüm için davette bulundum. Ancak geleceğini hiç beklemiyordum. Kendisi gelmez belki çalışma arkadaşlarından birini gönderir diyordum. Ancak başkanımız beni kırmadı ve evimize geldi. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Rümeysa’nın babası Orhan ve Meryem Dal da Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, kızlarının mutluluğuna ortak olduğu için teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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