Salgın inşaat sektörünü teğet geçti Kurt İnşaat depreme dayanıklı modern binalarla farkını gösteriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Salgın inşaat sektörünü teğet geçti Kurt İnşaat depreme dayanıklı modern binalarla farkını gösteriyor

İHA

Türkiye'de ve dünyada pek çok sektöre darbe vuran korona virüs salgını, inşaat sektörünü teğet geçti. Bu süreçte yatırımlarına devam eden inşaat firmaları yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı binaların yapımına hız verdi.

Salgın inşaat sektörünü teğet geçti Kurt İnşaat depreme dayanıklı modern binalarla farkını gösteriyor

Türkiye’de ve dünyada pek çok sektöre darbe vuran korona virüs salgını, inşaat sektörünü teğet geçti. Bu süreçte yatırımlarına devam eden inşaat firmaları yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı binaların yapımına hız verdi.
Bütün dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını pek çok sektörü derinden etkiledi. Salgın nedeniyle bazı sektörlerde hayat durma noktasına gelirken, salgından en az etkilenen sektörlerden biri de inşaat sektörü oldu. Bu süreçte yatırımlarına devam eden Gaziantep merkezli Kurt İnşaat, yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı binaların yapımına da hız verdi. Kurt İnşaat, salgın sürecinde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı, işe başlama ve bitiş saatlerinde ateş ölçümü gibi pek çok yasal kurala uygun şekilde çalışmalarına devam ederek, inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Zorlu süreçte de çalışmaya devam ediyoruz”
Korona virüs süreci ve inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve her koşulda vatandaşı iyi hizmet ulaştırmak için çabaladıklarını söyleyen Kurt İnşaat Genel Müdürü Salih Özkan, “Zorlu bir salgın sürecinden geçiyoruz ama bu süreç yatırımı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Biz bu süreçte de çalışmalarımızı ara vermeden devam ediyoruz. Yatırım yapmaktan korkmuyoruz. O yüzden Kurt İnşaat olarak 7/24 vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Şuan bir normalleşme ve iyileşme sürecindeyiz. Bu dönemde de çalışmalarımızı kontrollü olarak sürdürüyoruz” dedi.

“Depreme dayanıklı yapılar yapıyoruz”
Yatırımlarının büyük çoğunluğunun Gaziantep’te yoğunlaştığını ve kentin üçüncü derece deprem bölgesi olduğuna da aktaran Özkan, “Herkesin bildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi. Yatırımlarımızın yoğunlaştığı Gaziantep de üçüncü derece deprem bölgesinde yer alıyor. Biz de bu nedenle Kurt İnşaat olarak sağlam, dayanıklı ve deprem koşullarına uygun yapılar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu konuda insanların bizi tercih etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanlar bizi kaliteli inşaat yapılarımız nedeniyle de tercih edebilir. Zaten inşaatlarımız öncesi tüm zemin etütlerini yapıyoruz ve az katlı yatay mimariye uygun yapılar tercih ediyoruz. Depreme dayanıklı yapılar inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Salgın inşaat fiyatlarını etkilemedi”
Gaziantep’te pek çok bölgede inşaat çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ve salgın sürecinde inşaat sektöründeki fiyatların yükselmediğini belirten Salih Özkan, “Gaziantep’te belirli bölgelerde inşaat çalışmalarımız var. Bu kapsamda Onkoloji Hastanesi civarında en çok inşaat çalışması yapan firmayız. Körkün Mahallesi’nde bağ evi ve villa tarzı projelerimiz devam ediyor. Üçüncü olarak da İbrahimli2 bölgesinde ilk projemize başladık. Çalışmalarımız her yerde ve her şekilde devam ediyor. Zaten korona virüs inşaat sektöründeki fiyatları da çok fazla etkilemedi. Yani hem virüsle savaşmaya hem de inşaatlarımızı yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Korona virüs koşullarına uygun çalışıyoruz”
Salgın döneminde çalışmalarını kurallara uygun şekilde sürdürdüklerini özellikle vurgulayan Özkan, “Malum salgın dönemindeyiz. Biz de bu süreçte virüsle alakalı tedbirler aldık. Bu kapsamda personel sayılarımızda yüzde elli azalma yaparak dönüşümlü çalışma sistemine geçtik. Toplantı ve görüşmelerimiz telekonferans üzerinden yapıyoruz. Şantiyelerimizde ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyoruz. İnşaat alanına giriş ve çıkışlarda maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yapıyoruz. Bu süreç boyunca şantiyelerimize ziyaretçileri de çok zorunlu olmadıkça kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, para cezası kesildi
YEREL HABERLER Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada ...
Oğuzeli’nde sıcak yemek dağıtımları sürüyor
YEREL HABERLER Oğuzeli’nde sıcak yemek dağıtımları sürüyor
Gaziantep’te kuaför ve berberlere hijyen desteği
YEREL HABERLER Gaziantep’te kuaför ve berberlere hijyen desteği
İHA'ya başrı ödülü
YEREL HABERLER İHA'ya başrı ödülü
Nizip'te maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Nizip'te maske dağıtıldı
Hurma fiyatları yüzde 15 arttı
YEREL HABERLER Hurma fiyatları yüzde 15 arttı
Tahmazoğlu'dan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu'dan doğum günü sürprizi
Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
Başkan Doğru’dan Hıdrellez mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Hıdrellez mesajı
Maske sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya korona virüs dersi
YEREL HABERLER Maske sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya korona virüs dersi
Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı Gaziantep'te 4 bin 658 araç denetlendi 599 sürücü yolcu ve plakaya ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ...
FETÖ'nün sosyal medya yöneticisi: Örgüt talimatı ile hükümeti yıpratmak için yönlendirildik
YEREL HABERLER FETÖ'nün sosyal medya yöneticisi: Örgüt talimatı ile ...
Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te kamuya açık alanlarda denetim
YEREL HABERLER Gaziantep'te kamuya açık alanlarda denetim
Sumudica ve yardımcıları Gaziantep yolunda
YEREL HABERLER Sumudica ve yardımcıları Gaziantep yolunda
Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı
YEREL HABERLER Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı
Başkan Doğru’dan Başkan Şahin’e teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Başkan Şahin’e teşekkür
Gaziantep'te sosyal mesafe denetimi Zabıta ekiplerince, 400 mahallede anons yapılarak vatandaşlar uyarılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal mesafe denetimi Zabıta ...
Fıstık fiyatları düştü, baklavaya zam yok
YEREL HABERLER Fıstık fiyatları düştü, baklavaya zam yok
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden “19 Mayıs paylaşımı” açıklaması
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden “19 Mayıs ...
Validen manalı paylaşım
YEREL HABERLER Validen manalı paylaşım
'@kaçsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi tutuklandı
YEREL HABERLER '@kaçsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi ...
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu
YEREL HABERLER TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X