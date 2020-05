Salgın inşaat sektörünü teğet geçti Kurt İnşaat depreme dayanıklı modern binalarla farkını gösteriyor

Türkiye’de ve dünyada pek çok sektöre darbe vuran korona virüs salgını, inşaat sektörünü teğet geçti. Bu süreçte yatırımlarına devam eden inşaat firmaları yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı binaların yapımına hız verdi.

Bütün dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını pek çok sektörü derinden etkiledi. Salgın nedeniyle bazı sektörlerde hayat durma noktasına gelirken, salgından en az etkilenen sektörlerden biri de inşaat sektörü oldu. Bu süreçte yatırımlarına devam eden Gaziantep merkezli Kurt İnşaat, yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı binaların yapımına da hız verdi. Kurt İnşaat, salgın sürecinde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı, işe başlama ve bitiş saatlerinde ateş ölçümü gibi pek çok yasal kurala uygun şekilde çalışmalarına devam ederek, inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



“Zorlu süreçte de çalışmaya devam ediyoruz”

Korona virüs süreci ve inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve her koşulda vatandaşı iyi hizmet ulaştırmak için çabaladıklarını söyleyen Kurt İnşaat Genel Müdürü Salih Özkan, “Zorlu bir salgın sürecinden geçiyoruz ama bu süreç yatırımı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Biz bu süreçte de çalışmalarımızı ara vermeden devam ediyoruz. Yatırım yapmaktan korkmuyoruz. O yüzden Kurt İnşaat olarak 7/24 vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Şuan bir normalleşme ve iyileşme sürecindeyiz. Bu dönemde de çalışmalarımızı kontrollü olarak sürdürüyoruz” dedi.



“Depreme dayanıklı yapılar yapıyoruz”

Yatırımlarının büyük çoğunluğunun Gaziantep’te yoğunlaştığını ve kentin üçüncü derece deprem bölgesi olduğuna da aktaran Özkan, “Herkesin bildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi. Yatırımlarımızın yoğunlaştığı Gaziantep de üçüncü derece deprem bölgesinde yer alıyor. Biz de bu nedenle Kurt İnşaat olarak sağlam, dayanıklı ve deprem koşullarına uygun yapılar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu konuda insanların bizi tercih etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanlar bizi kaliteli inşaat yapılarımız nedeniyle de tercih edebilir. Zaten inşaatlarımız öncesi tüm zemin etütlerini yapıyoruz ve az katlı yatay mimariye uygun yapılar tercih ediyoruz. Depreme dayanıklı yapılar inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Salgın inşaat fiyatlarını etkilemedi”

Gaziantep’te pek çok bölgede inşaat çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ve salgın sürecinde inşaat sektöründeki fiyatların yükselmediğini belirten Salih Özkan, “Gaziantep’te belirli bölgelerde inşaat çalışmalarımız var. Bu kapsamda Onkoloji Hastanesi civarında en çok inşaat çalışması yapan firmayız. Körkün Mahallesi’nde bağ evi ve villa tarzı projelerimiz devam ediyor. Üçüncü olarak da İbrahimli2 bölgesinde ilk projemize başladık. Çalışmalarımız her yerde ve her şekilde devam ediyor. Zaten korona virüs inşaat sektöründeki fiyatları da çok fazla etkilemedi. Yani hem virüsle savaşmaya hem de inşaatlarımızı yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Korona virüs koşullarına uygun çalışıyoruz”

Salgın döneminde çalışmalarını kurallara uygun şekilde sürdürdüklerini özellikle vurgulayan Özkan, “Malum salgın dönemindeyiz. Biz de bu süreçte virüsle alakalı tedbirler aldık. Bu kapsamda personel sayılarımızda yüzde elli azalma yaparak dönüşümlü çalışma sistemine geçtik. Toplantı ve görüşmelerimiz telekonferans üzerinden yapıyoruz. Şantiyelerimizde ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyoruz. İnşaat alanına giriş ve çıkışlarda maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yapıyoruz. Bu süreç boyunca şantiyelerimize ziyaretçileri de çok zorunlu olmadıkça kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.