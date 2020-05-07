Oğuzeli’nde sıcak yemek dağıtımları sürüyor

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde belediye tarafından 6 yıldır aralıksız her gün yapılan sıcak yemek dağıtımı bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle daha kapsamlı şekilde yapılıyor.

Sosyal belediyecilik bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, her koşulda vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

İnsan onurunu zedelemeden, vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanması için hareket ettiklerini belirten Kılıç, “Sosyal, fiziksel ve ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle, evinde yemek yapabilecek imkânı olmayan yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Oğuzeli Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana, yani 6 yıldır bu hizmetimizi hemşerilerimize sunuyoruz. Dün olduğu gibi bugünde yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Çalışmalarımızda bu yıl korona virüs salgını nedeniyle daha hassas davranıyoruz” diyen Başkan Kılıç, “Mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Ramazan demek yardımlaşma demek, Ramazan demek birbirimize destek olmak demek, içerisinde bulunduğumuz durum ne kadar zor olsa da devletimizin aldığı önlemler sayesinde güzel günlerin çok yakında olduğunu düşünüyorum. Ramazan aylarında yine yan yana, omuz omuza iftarlarımızda tekrar buluşacağımız günleri göstermesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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