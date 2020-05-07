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Firmalara e ticaretin avantajlarından faydalanın çağrısı

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, eticaret pazarının korona virüs (Covid19) salgının etkisiyle çok daha hızlı büyüdüğünü belirterek, nihai tüketiciye yönelik üretim yapan Gaziantepli firmaları eticaret yapmaya davet etti.

Firmalara e ticaretin avantajlarından faydalanın çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, eticaret pazarının korona virüs (Covid19) salgının etkisiyle çok daha hızlı büyüdüğünü belirterek, nihai tüketiciye yönelik üretim yapan Gaziantepli firmaları eticaret yapmaya davet etti.
Koronavüs salgını dolayısıyla eticarete ilginin arttığını dile getiren Adnan Ünverdi, “Eticaret pazarı salgınla birlikte çok daha hızlı bir büyüme trendine girdi. Teknoloji, fiyat ve konfor gibi unsurlara sağlık konusu eklenince insanlar mesafeli satışa daha fazla yöneldiler. Bu da sanal ticarete ilgiyi artırdı. Gaziantep üretim gücü ve nihai ürün çeşitliliği ile bu alanı büyük bir avantaja dönüştürebilir. Ayakkabı, triko, penye, plastik enjeksiyona dayalı ev gereçleri, tekstil ürünleri ve son tüketiciye yönelik tüm üretimlerimizi eticaret ile çok daha kolay yoldan tüketicilerle buluşturabiliriz” dedi. Salgın dolayısıyla yaşanan durgunluğun önüne geçmek, işletmelerin pazar gücünü artırmak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde Trendyol ile işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydeden Ünverdi, “‘Trendyol ile ETicaret’e Hoşgeldin Paketi’ ile Trendyol tarafından firmalarımıza komisyon indirimi, vadeli satış, pazarlama ve iletişim, eticaret eğitimleri gibi konularda destek verilecek. Projeden faydalanmak isteyen firmalarımızın 10 Mayıs’a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Üreticilerimizi bu zorlu süreçte sunulan avantajlardan faydalanmaya davet ediyorum. Firmalarımızın ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilirliği için çağın koşullarına uygun tüm kanalları kullanmaları önem taşıyor. Eticaret bu anlamda hızla yükselen, çok önemli bir pazar” diye konuştu.
Trendyol ile eticaret’e hoşgeldin paketi
1 ay süreyle satıcıların satışlarından komisyon alınmayacak hoşgeldin paketi ile satıcı başına 30 bin TL brüt ciro üst limitine kadar geçerli olacak. Bu işbirliği çerçevesinde Gaziantep esnafına 2 ay süre ile toplam yaklaşık 1 Milyon TL değerinde pazarlama ve iletişim desteği Trendyol tarafından sunulacak. Gaziantep ürünleri özel bir butik ile Trendyol’da tanıtılacaktır. 4 Haziran’a kadar yapılan satışlar için vade süresi 7 gün olacaktır ve 4 Haziran’a kadar satış yapmaya başlayan tüm satıcılar Trendyol KOBİ Destek Paketi’ne dahil oldu.
Başvuru nasıl yapılıyor
Bu kampanya 30 Nisan 10 Mayıs döneminde başvuran ve Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı satıcılar için geçerli olurken Başvurular Satıcı Başvuru Formu üzerinden yapılacak. Başvuru esnasında referans kodunun "270000" olarak girilmesi gerekiyor. Gaziantep dışında başvuru yapan satıcılar kapsam dışında bırakılacak. Kayıt işlemleri sırasında sanayi odası üyelerine sürekli olarak Trendyol tarafından mail ile anlık destek verilecek. Ayrıca kayıtlarını yaptıran sanayi odasına üye firmalara ilerleyen zamanlarda online eğitimler verilecek.
Eğitimlerin konuları ise A'dan Z'ye Trendyol Satıcı Paneli, Satışlarınızı Arttırmanın Püf Noktaları, Satıcı Paneli'nden Ürün Giriş Eğitimi, Muhasebe Süreçleri Eğitimi, İade Oranı İyileştirme İpuçları Eğitimi, Operasyon İyileştirme İpuçları konuları olacak.
Satıcı Başvuru Formu için https://partner.trendyol.com/onboarding/saticiform adresine giriş yapılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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