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Araban’da bir ev karantinaya alındı

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir ev karantinaya alındı.

Araban’da bir ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Araban ilçesinde bir ev karantinaya alındı.
İlçe merkezindeki Yeni Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi lojmanında ikamet eden Mehmet E.'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Mehmet E. ve ailesinin yaşadığı ev karantina altına alındı. Mehmet E. hastanede tedavi altına alınırken, eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı Merkez Camisi lojmanının kapısına, "İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca, 06.02.2020 tarihinde 21.05.2020 tarihine kadar 14 gün süreyle Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya altına alınmıştır. Tüm giriş çıkışlar yasaktır" diye yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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