Gaziantep'te kan donduran olay Bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep’te yaşanan olayda kağıt toplayıcıların dikkati bebeğin hayatını kurtardı

Gaziantep’te görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Atık toplayıcılar tarafından çöp konteynerinde bir günlük bebek bulundu.

İki atık kağıt toplayıcısı her gün yaptıkları gibi yine Şehitkamil içesine bağlı Aydınlar Mahallesinde bulunan çöp konteynerine bakıyorlardı. Bir konteynerde kağıt aradıkları sıra çöp içinde bir hareketlilik sezdiler. Bir süre sonra hareketliliğin yaşandığı yerden ağlayan bir bebek sesini duyan kağıt toplayıcıları hemen bebeği çöpten alarak üzerindeki monta sarıp hastaneye yetiştirildiler. Özel Bir Hastaneye kaldırılan bebek burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yeni doğan servisinde gözlem altına alındı. Cinsiyeti kız olduğu belirlenen bebeğin genel sağlık durumu orta seviyede olduğu belirtilirken vücudunun çeşitli bölgelerinde ise yaralar olduğu tespit edildi. Olayın ardından hastaneye çağrılan polisler iki kağıt toplayıcısını ifadelerini almak için polis merkezine götürürken hastane ise bir günlük bebeği hayatta tutabilmek için adeta seferber oldu.

Özel Hastanenin Genel Müdürü Cengiz Bayram, bebeğin tüm kontrollerin yapıldığını belirtti.

Kağıt toplayıcıların dikkati sayesinde bebeğin hayatta kaldığını belirten Bayram, “İki tane kağıt toplayan gencimiz monta sarılmış bir bebeği bize getirdiler. Ne oldu diye sorduğumuzda, çöp topladıklarını bu sırada hareketli bir şey gördüklerini ama köpek yavrusu olduğunu düşündükleri sırada, çocuk ağlayınca bebeği olduğu yerden çıkartıp kendi montlarına sararak buraya getirdiklerini söylediler” dedi.



“Kağıt toplayıcılarını ödüllendirdik”

“Biz onları yaptıklarından dolayı ödüllendirdik” diyen Bayram, “Önce para almak istemediler ama biz epey bir uğraşı sonucu para verdik çünkü sizi bugün işinizden alıkoyacaklar, en azından ekmek paranız oldun dedik” ifadelerini kullandı.

“Bebeğin sağlık durumu orta”

“Bebeğin sağlık durumu şu anda orta seviyede” olduğunu ifade eden Bayram, "Hocamız Prof. Dr. Ercan Sivaslı baktı bebeğe. Tetanos şüphesi var bu yüzden 7 günlük gözlem altında kalacak. Göbeğinde klemp olmamasına rağmen bebek çok fazla kanamamış ama hayati tehlike geçirmiş şuanda kan testleri yapılıyor iyi ya da kötü demek doğru değil” şeklinde konuştu.

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