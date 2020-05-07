Gaziantep’te kumar operasyonu:1 gözaltı

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Gaziantep'te polis ekipleri kumar oynatıldığı iddiası ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonda bir kişi gözaltın alındı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesinde kumar oynayan 5 şahıs ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan 1 şahıs yakalandı. Bir miktar para ile çeşitli materyallere el konulan operasyonda, yakalanan şahıslar haklarında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

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