30 bin anneye 360 ton süt dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından anne adaylarının sağlıklı beslenmesi amacıyla 7 ay önce hayata geçirilen Anneye Süt Bebeğe Can Projesi kapsamında 30 bin anneye ulaşılarak toplamda 360 ton sütün dağıtımı yapıldı.

Corona Virüs’le mücadelede koruyucu önleyici tedbirlere yönelik çalışmalar aralıksız sürerken Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde anne adaylarını unutmadı ve Anneye Süt Bebeğe Can Projesi çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilen ya da başvuru yapan gebeler için, 45 günde bir 12 litre süt dağıtımına devam edildi. Rutin olarak 45 günde bir dağıtımı gerçekleştirilen sütler ilk etapta üreticilerden temin edilerek sterilizasyon ve paketleme işlemlerinin ardından anne adaylarının evlerine bırakılıyor.

"Beslenme çok önemli"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay’ın konu hakkında yaptığı açıklamada gelecek kuşağın sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaması için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini belirtti. Anne adayı ve bebek sağlığının çok önemli olduğunu dile getiren Tolay, özellikle erken doğumların ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için gebelerin beslenmesi çok önemli olduğunu ifade etti.

Tolay, annenin iyi beslenmesi gerektiğini bunun için de en uygun gıdanın hem mineral hem de protein yönünden zengin olan süt olduğuna dikkati çekerek, "'Anneye süt, bebeğe can' olsun diyerek, gelecek nesillerin, doğan bebeklerimizin daha sağlıklı ve gelişimlerinin daha yerinde olması amacıyla anne doğum yapana kadar 45 günde bir 12 litre sütü evlerine kadar götürüyoruz. Dağıtılan yaklaşık 360 ton sütü Gaziantep Süt Üreticiler Birliğinden temin ediliyor. Dolayısıyla biz süt üreticileriyle iş birliği yaparak, süt üreten çiftçilerimize de bir desteğimiz söz konusu oluyor" diye konuştu.

