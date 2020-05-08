SANKO'dan anneler günü kutlaması SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Annelerimiz karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesidir”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında “Annelerimiz, karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesidir” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “Sabrı ve hoşgörüsüyle kişiliğimizi şekillendiren, anlayış ve özverisiyle aile birliğinin temel taşlarından olan annelerimiz, en büyük destekçilerimizdir” ifadelerini kullandı.

Kalbi evlatları için çarpan, yaşları kaç olursa olsun evlatlarının üzerine titreyen annelerin gününü kutlayan Prof. Dr. Dağlı, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi dünyaya getiren, bilim, akıl ve çağdaş temeller üzerinde, Türk aydınlarının yetişmesi için her türlü çabayı gösteren annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

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