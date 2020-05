Çöpte bulunan bebek yaşam savaşı veriyor Kağıt toplayıcılarının çöpte bulduğu bebeğe ‘Duru’ adı verildi

Gaziantep’te çöp konteynerine atıldıktan sonra atık kağıt toplayıcıları tarafından bulunup hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin tedavisi sürerken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gaziantep’te dün yaşanan kan donduran olayın ardından Anka Hastanesinde tedavi altına alınan yeni doğmuş kız bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Dün öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde atık kağıt toplayan iki kardeş tarafından çöpte bulunan ve hemen Anka Hastanesine getirilen ykız bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

Bebeğin tedavisinin devam ettiğini dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Neonotoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslı, “Bir günlük bir kız bebeği, çöp toplayıcı çocuklar tarafından hastanemizin acil servisinin önüne getirildi. Bebeğin ilk muayenesinde yüzünde ve vücudunda yaygın yara izleri ve çöpte oluştuğunu düşündüğümüz ezikler vardı. Bebeğin göbek bağı kesilmiş ve açık bir şekildeydi. 2 kilo 590 gram olan bebeğimizin özellikle mikroplu bir ortamda doğduğu için tetanos olma riski bulunuyor. Tetkikler ve tahlillerimiz devam ediyor. Şu an tek isteğimiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye aldığımız bebeğimizi bir an önce sağlığına kavuşturmak” dedi.



Hemşireler bebeğe ‘Duru’ adını verdi

Yenidoğan bölümünde çalışan hemşireler, çöpe terk edildikten sonra bulunan ve tedavi altına alınan bebeğe gözleri gibi bakıyor. Bebeğin başından bir an olsun ayrılmayan hemşireler, bebeği sağlığına kavuşturmak için yoğun çaba gösteriyor. Bebeğin bu durumda olmasının kendilerini çok üzdüğünü belirten hemşireler, “Annesinin yokluğunu ona hissettirmemeye çalışıyoruz. Şu an tek isteğimiz bebeği sağlığına kavuşturmak. Ona, Duru ismini verdik. Duru bir güzelliği var. İnşallah bundan sonra hiç acı çekmez, kaderi güzel olur, iyi insanlarla karşılaşır" ifadelerini kullandı.



Kağıt toplayıcılar ödüllendirildi

Kağıt toplayan kardeşlerin buldukları bebeği monta sarıp hastaneye getirme ve doktorlara teslim etme anları Gaziantep Özel Anka Hastanesinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayın ardından iki kardeş, Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Müdürü Av. Dr. Cengiz Bayram tarafından duyarlılıkları için teşekkür edilerek ödüllendirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Bayram, “Duyarlı iki genç, çıplak ve kanlar içindeki bebeği hiç düşünmeden montlarına sarıp hastanemize getirmişler. İki kardeşin davranışı gerçekten takdir edilip, örnek alınmalı. Çünkü fark edilmese ya da önemsenmeseydi bir günlük bebek belki de çoktan hayatını kaybetmiş olacaktı” şeklinde konuştu



"Hayvanlar bile bebeğini çöpe terk etmez"

Av. Dr. Bayram, ”Biz yaşadığımız çevre koşullarına ne yaptık ki bir anne gözünü kırpmadan, ölebileceğini bile bile bebeğini çöp konteynerine atıyor. Bunu doğada hiçbir hayvan yapmaz” diye konuştu.

