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Rektör Vekili Aslan’dan anneler günü mesajı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Vekili Aslan’dan anneler günü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, “Anneler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Anneliğin sevgi, şefkat ve fedakarlık kavramlarıyla özdeşleştiğini ifade eden Aslan mesajında, "Annelik, dünyanın en kutsal duygusu ve ulaşılması en zorlu mertebesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) “Cennet annelerinin ayakları altındadır” hadisi, her anneler gününde hatırlanan ve söylenen bir hadistir. Anne, hayatımızdaki ilk öğretmenimiz, ilk doktorumuz ve ilk arkadaşımız, kısacası varlık sebebimizdir. Şefkat kahramanı olan elleri öpülesi annelerimizi, sadece anneler gününde değil, bütün hayatımız boyunca sevmeli, saymalı ve onlara hizmet etmeliyiz. Sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlıkla yoğurulmuş ve kendilerine hayatımızın her safhasına ihtiyaç duyduğumuz annelerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz kıymetli annelerimizin bu nadide ve çok önemli gününü en içten ve en samimi dileklerimle kutluyor, onlara sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyor ve ebediyete irtihal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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