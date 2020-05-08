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Pozitif hastanın şüpheli yakınları takip edilecek Gaziantep’te testi pozitif çıkan hasta yakınlarına Covid-19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı dağıtılarak anlık konumları takip edilecek

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Covid19 PCR Testi pozitif çıkan hasta yakınlarına, 'Covid19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı' dağıtılarak anlık konumları takip edilip gerekli raporlamalarla salgının yayılmasının önüne geçilecek.

Pozitif hastanın şüpheli yakınları takip edilecek Gaziantep’te testi pozitif çıkan hasta yakınlarına Covid-19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı dağıtılarak anlık konumları takip edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Covid19 PCR Testi pozitif çıkan hasta yakınlarına, ‘Covid19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı’ dağıtılarak anlık konumları takip edilip gerekli raporlamalarla salgının yayılmasının önüne geçilecek.
Dünyada kısa süre içerisinde pandemi olarak adlandırılan korona virüse karşı küresel anlamda yoğun bir savaş verilirken bölgesel anlamda salgına karşı gerekli önlemlerin alınmasında öne çıkan yerel yönetimler çeşitli yollarla bölgesel açıdan koruyucu önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Bu doğrultuda ise Büyükşehir Belediyesince Türkiye'de bir ilke imza atılarak enfeksiyon tehdidine karşı şüpheli vaka olarak kabul edilen pozitif hasta yakınlarına anlık konumlarını kolaylıkla belirlemek amacıyla Covid19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı dağıtılacak.
Karantinadaki hasta yakınları evlerinden dışarı çıkmaları halinde Covid19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı, Covid19 Temaslı Vaka Karantina Takip Komuta Kontrol Merkezi'ne uyarı gönderecek. Böylelikle takip cihazı aracılığıyla karantinadaki hasta yakınlarının son durumları Covid19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Sistemi'nde tanımlanacak. Sonrasında karantinadaki hasta yakının, takip cihazıyla anlık olarak harita üzerinden takibi yapılacak. Bu sayede ise kişilerin izolasyon sürecini güvenli olarak tamamlaması hedefleniyor.

Şahin: "Cihaz, Sağlık Bakanlığının koyduğu hedeflere uygun"
Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde küresel bir kriz olan korona virüse karşı ulusal bir mücadele verdiklerini aktararak, “Yerelde de Gaziantep Valiliği koordinasyonunda çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün halkımızla paylaşacağımız cihazın, özellikle Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından donanımı ve yazılı oluşturuldu. En büyük ihtiyaç şu süreçte, pozitif vakaların yakınlarına yönelik takip sistemidir. Artık akıllı şehirler ve teknolojik alt yapı denilince bu takip cihazıyla şüpheli hastalara bu cihazı vereceğiz. Oluşturulacak bu takip sistemiyle evde kalması gereken şüpheli vakanın evde kalmasını sağlayacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından hareketle salgın sürecinde 2’nci aşamaya girdiğimizi görüyoruz. Bu aşamada, sosyal mesafenin korunduğu hasta takip sisteminin yer aldığı yeni normalleşme modelinin varlığını görüyoruz. O yüzden bu cihaz Sağlık Bakanlığının koyduğu hedefe de uygun bir cihazdır. Bu cihaz uygulamasıyla en kısa sürede diğer şehirlerimize de örnek olmayı ümit ediyoruz” dedi.

Vali Gül: "Gerekli önlemler daha hızlı alınacak"
Gaziantep Valisi Davut Gül, salgının ilk başladığı günden bu yana Büyükşehir Belediyesinin 1’inci önceliğinin virüs olduğunu belirterek, “Önemli olan sosyal mesafeyi muhafaza etmektir. Mecburi dışarı çıkmalarda da belli tedbirler almak gerekiyor. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı gibi kontrollü bir hayat bizleri bekliyor. Normalleşme başladığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu cihazın işleyişi şöyle olacak; normalde pozitif bir vakanın görülmesinin ardından vaka hastaneye alınıyordu, hastayla temas eden kişiler de tespit ediliyor, durumuna göre bazen hastanelere ve yurtlara yerleştirip izolasyon sağlanıyordu. Aile hekimleri, polisler bazen jandarmalar karantinadaki vatandaşlarımızı kontrol ediyordu. Fakat buna rağmen bazen yüzde 100 kontrol edemediğimiz vakalar oldu. Bunu şüpheli vakaya verildiğinde ise takibi rahat bir şekilde yapılacak, gerekli önlemler hızlı bir şekilde alınacak” ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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