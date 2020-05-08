Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan pandemi psikolojisini anlatacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla, korona virüsün insan psikolojisinde meydana getirdiği etkiler konulu canlı yayın programı düzenleyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içerisinde küresel bir salgın haline gelen korona virüsün insan psikolojisinde meydana getirdiği etkileri anlatmak amacıyla Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla 12 Mayıs Salı günü saat 21.00’da “Pandemi Psikolojisi” konulu canlı yayın programı yapılacak. Yeni tip korona virüs mücadelesine karşı ulusal ve uluslararası arenada enfeksiyon riskinin ortadan kaldırılması için çeşitli önlemler alınırken salgının insan sağlığın yanında psikolojik açıdan etkilerini konuşmak, vatandaşı bilgilendirmek hedefiyle Büyükşehir Belediyesi’nin İnstagram hesabından Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla canlı yayın organize edilecek.

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