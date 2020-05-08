Koronavirüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafelerde elektronik eşya hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan 4 kafeden farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler 3 şüpheliyi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-08 14:15:55<br>
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