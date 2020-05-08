Koronavirüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafelerde elektronik eşya hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan 4 kafeden farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler 3 şüpheliyi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-08 14:15:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.