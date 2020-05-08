Koronavirüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

DHA

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafelerde elektronik eşya hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan 4 kafeden farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler 3 şüpheliyi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile...

Koronavirüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafelerde elektronik eşya hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan 4 kafeden farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler 3 şüpheliyi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-08 14:15:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak ...
Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı
Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik ...
Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız, evinde yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız, evinde ...
Gaziantep'te 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Çöpte bulanan bebeğe 'Duru' ismi verildi, anne koruma altına alındı
YEREL HABERLER Çöpte bulanan bebeğe 'Duru' ismi verildi, anne koruma ...
Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan pandemi psikolojisini anlatacak
YEREL HABERLER Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan pandemi ...
Pozitif hastanın şüpheli yakınları takip edilecek Gaziantep’te testi pozitif çıkan hasta yakınlarına Covid-19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı dağıtılarak anlık konumları takip edilecek
YEREL HABERLER Pozitif hastanın şüpheli yakınları takip ...
Akıncı, hububat ve bakliyat taban fiyatlarını değerlendirdi GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Geçen yıla oranla ekmeklik buğday ’da yüzde 22,2, makarnalık buğday ‘da ise 24,4 ‘lük bir fiyat artışı oldu” Buğday ’da geçen sene ton başına 100 TL olan destekleme primi, bu sene diğer primlerle birlikte 230 TL’ye yükseldi”
YEREL HABERLER Akıncı, hububat ve bakliyat taban fiyatlarını ...
Nöbet geçiren çocuklara umut olacak açıklama Epilepsi hastası çocuklar oruç tutarak ataklardan kurtulabilecek Epilepsi hastaları oruçla sıhhat bulacak
YEREL HABERLER Nöbet geçiren çocuklara umut olacak açıklama Epilepsi ...
Rektör Vekili Aslan’dan anneler günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Vekili Aslan’dan anneler günü mesajı
Kileci'den Anneler Günü kutlaması SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Hayatımıza anlam katan annelerimizin günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Kileci'den Anneler Günü kutlaması SANKO Üniversitesi ...
Çöpte bulunan bebek yaşam savaşı veriyor Kağıt toplayıcılarının çöpte bulduğu bebeğe ‘Duru’ adı verildi
YEREL HABERLER Çöpte bulunan bebek yaşam savaşı veriyor Kağıt ...
SANKO'dan anneler günü kutlaması SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Annelerimiz karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesidir”
YEREL HABERLER SANKO'dan anneler günü kutlaması SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Güneydoğu’nun doğal kolası meyan şerbeti Ramazan’da meyan şerbeti mesaisi
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun doğal kolası meyan şerbeti Ramazan’da ...
Gaziantep'te parklar boş, çarşılar tıklım tıklım
YEREL HABERLER Gaziantep'te parklar boş, çarşılar tıklım tıklım
Gaziantep Kalesi çevresinde sessiz iftar
YEREL HABERLER Gaziantep Kalesi çevresinde sessiz iftar
Türkiye Belediyeler Birliği’nden Filistin Yerel Yönetimler Birliği’ne Destek!
YEREL HABERLER Türkiye Belediyeler Birliği’nden Filistin Yerel ...
Biyokimya Uzmanı Ercan: Acı biber koronavirüsle mücadelede etkili
YEREL HABERLER Biyokimya Uzmanı Ercan: Acı biber koronavirüsle ...
30 bin anneye 360 ton süt dağıtıldı
YEREL HABERLER 30 bin anneye 360 ton süt dağıtıldı
GAÜN Hastanesi sağlık personeline maske dağıtıldı
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi sağlık personeline maske dağıtıldı
Gaziantep’te kumar operasyonu:1 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kumar operasyonu:1 gözaltı
Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru
YEREL HABERLER Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında ...
Gaziantep'te kan donduran olay Bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep’te yaşanan olayda kağıt toplayıcıların dikkati bebeğin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kan donduran olay Bir günlük bebek çöpte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X