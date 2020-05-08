Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan bir kahvehaneden iki televizyon ile bir bilgisayar çalan cerrahi maskeli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Şahinbey ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen 4 iş yeri hırsızlığı ile ilgili operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu, bir kahvehaneden 2 adet televizyon ile bir bilgisayar çalma ve hırsızlık mahallinden araçla uzaklaşma anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen cerrahi maskeli 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.