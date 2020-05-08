Bebeğini çöpe atan anne yakalandı

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Gaziantep'te çöp konteynerine atıldıktan sonra atık kağıt toplayıcıları tarafından bulunup hastaneye götürülen bebeğin annesi polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi polis tarafından bulundu. Çöp konteynerinde bulunarak hastaneye götürülen bebeğe hemşireler, 'Duru' ismini verdi. Polis tarafından gözaltına alınan bebeğin annesi ifadesinde bebeği evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiğini, ailesinden korktuğu için de çöp kutusuna bıraktığını söyledi. Anne, kadın sığınma evine yerleştirildi.

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