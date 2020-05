Medical Park Hastanesi’nden ‘Anneler Günü’ mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından ‘Anneler Günü' vesilesiyle hayata anlam katan tüm anneler ve anne adayları için bir kutlama mesaj yayımlandı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından ‘Anneler Günü' nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlandı. Çocukları söz konusu olduğunda hiç bir fedakarlıktan çekinmeyen, onların mutluluğu, sağlığı ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerin, ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucuları olduğu vurgulandı. Açıklamada, yılın en güzel ve en özel günlerinden biri olan ‘Anneler Günü’’ün bu yıl korona virüs gölgesinde geçtiği ve bir çok vatandaşın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal izolasyon nedeni ile Anneler Günü ziyaretini gerçekleştiremeyeceği aktarıldı.

‘Anneler Günü’ nedeniyle yayımlanan mesajda açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç, “Bebeklerini kucağına almak için gün sayan annelerimizin doğum gibi onların en özel anlarına Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Doğum Kliniği olarak, sağlık personellerimiz ve çalışanlarımızla birçok kez tanık oluyoruz. Misafirlerimizin en mutlu günlerine şahit olmak ve annelik duygusunu onlarla birlikte hissedebilmek muhteşem bir duygu. Çocuklarını sağlıklı ve güçlü nesiller olarak yetiştirebilmek adına her türlü fedakarlığı ve çabayı gösteren, tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü’nü kutlarım” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Sedat Baylar ise, “Sonsuzluğa uğurladığımız kahraman Türk evlatlarının bizlere birer emaneti olan şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin ve güvenin ilk kaynağı, çocukları için hiçbir görevden kaçınmayan tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Özcan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dünyaya getiren Zübeyde hanım başta olmak üzere sevgi ve sabırları ile dünyayı değiştirebilen tüm annelerin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Ersoy, “Bebeklerini dokuz ay karnında, büyüyene kadar kucağında ve tüm hayatı boyunca ise onları kalbinde taşıyan tüm annelerimizin bir gün değil, her gün değerlerini bilerek onlara örnek nesiller olmak dileğiyle, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadesine yer verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sezen Buko da, “Anne olmak için her türlü çabayı ve özveriyi gösteren, bu mücadelede sevgi ve tecrübelerimizle ellerini hiç bırakmadığımız, kocaman yürekleri ile tüm dünyayı sevgileriyle kuşatan annelerimizin anneler gününü kutluyoruz” diye konuştu.

