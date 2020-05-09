Telefon hırsızları kamerada

Evinde telefonla oynayan çocuğun telefonunu alıp kaçan şüpheliler kameraya yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Münif Paşa Mahallesinde bir adreste çocuğunun elinden bulunan cep telefonunun çalarak kaçan ve güenlik kamerasına yakalanan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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