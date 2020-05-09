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SANKO Okulları 101 projeyle TEKNOFEST 2020’de ikinci aşamada

İHA

SANKO Okulları 101 projeyle TEKNOFEST 2020’de ikinci aşamada

SANKO Okulları’nın 101 projesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020’ye kabul edilerek ikinci aşamaya geçme hakkı kazandı.
Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020, 2227 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek.
SANKO Okulları Tarım Teknoloji Kategorisinde beş, Biyoteknoloji İnovasyon Kategorisinde beş, Eğitim Teknolojileri Kategorisinde 10, Akıllı Ulaşım Kategorisinde yedi, Çevre ve Enerji Kategorisinde beş, İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisinde 65, Meb Robot Yarışması Kategorisinde yedi olmak üzere toplam 101 takım ile TEKNOFEST 2020’ye davet edilmenin haklı gururunu yaşıyor.
İkinci aşamayı geçen projeler, 22 27 Eylül’de Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020’ye katılarak sergi alanında yarışacak.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı “Okul olarak ocak ve şubat aylarında en önemli gündemlerimizden biri Eylül 2020’de Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST’e mümkün olduğunca çok proje göndermekti. Buradaki en büyük motivasyonumuz, ilimizde ilk defa düzenlenecek olan TEKNOFEST’e güçlü bir ev sahipliği yapabilmekti” dedi.
“Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi TEKNOFEST’e mümkün olduğunca çok proje başvurusu yapılması için teşvik ettik” diyen Asyalı, şunları kaydetti:
“Yoğun mesai sonucunda; TEKNOFEST 2020’ye ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden toplam 181 proje başvuru yaptık. Şu ana kadar açıklanmayan bir kategori dışında 176 projemizin sonucu belli oldu ve 101 projemiz ikinci aşamaya geçti. Bu gerçekten çok büyük bir başarı ve onur”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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