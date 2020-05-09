Aileleriyle telekonferans yoluyla hasret giderdiler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Evi Birimi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında misafirlerini, aileleri ve yakınlarıyla telekonferans yoluyla buluşturarak hasret gidermelerini sağladı.

Korona virüsün pandemiye dönüşmesiyle uluslararası alanda alınan koruyucu önleyici tedbirlere Türkiye'de katıldı. Özellikle 11 Mart'ta ülkede görülen ilk vakayla halk sağlığı uzmanlarınca belirlenen enfeksiyondan korunma önlemleri, genişletilerek rutin gündelik uygulamalar dönüşmeye başladı. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon gözetilerek örnek bir çalışma hayata geçirdi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yaşam Evi birimi, kent sınırları içerisinde yardıma muhtaç ve asgari ölçüde hayatını sürdürmeyen vatandaşları, enfeksiyon tehdidinin sürmesi nedeniyle ailelerini ve yakın çevresiyle telekonferans yoluyla bir araya getirdi.

18 60 yaş arası kimsesiz, kendisine bakamayan, yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi veya hiç bir geliri olmayan, vatandaşlara kol kanat germek amacıyla kurulan Yaşam Evi, misafirlerinin sosyal ve fiziksel gereksinimlerini karşılamanın yanında salgın tehdidinin var olduğu günden bu güne konuklarının psikolojik açıdan olarak olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek adına düzenli aralıklarla sosyalleşmeyi tetikleyen etkinlikler düzenlenirken, aynı zamanda yalnızlık hissini ortadan kaldırmak için zaman zaman telekonferans yoluyla buluşmalar organize ediliyor.

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