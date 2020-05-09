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Şahin Avrupa günü kutlama programına katıldı

İHA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun 9 Mayıs Avrupa Günü için "Dayanışmanın 70. Yılı" temasıyla düzenlediği programa birlik ve dayanışma mesajıyla katıldı.

Şahin Avrupa günü kutlama programına katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun 9 Mayıs Avrupa Günü için "Dayanışmanın 70. Yılı" temasıyla düzenlediği programa birlik ve dayanışma mesajıyla katıldı.
Şahin, “Türkiye ile AB arasında çok daha ortak ve güçlü çalışmaların hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.
Şahin, Avrupa Birliği’nin 70 yıl önce demokrasi, hukuk, engelli, kadın, çocuk hakları üzerine kurulan dünyadaki en önemli birliklerden biri olduğunu belirterek, Avrupa Birliği Günü’nü kutladı. Parlamentoda yer aldığı ve Bakan olarak görev yaptığı yıllarda AB ile önemli projeler hayata geçirdiklerini anımsatan Şahin, “Büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra da çevre ve kültür projelerinde AB Delegasyonu ile çok sıkı çalıştık. Aynı zamanda TBB Başkanı olduğum için diğer belediyelerimiz bünyesinde de AB projelerinin hızlanması için çalıştık” şeklinde konuştu.
Korona virüs sürecine de değinen Şahin, “Pandemi sürecinde, Türkiye'nin AB açısından sağlık, ticari altyapısı ve genç nüfusuyla ne kadar büyük bir müttefik ve AB için bir zenginlik olduğunu tüm dünyanın görme fırsatı oldu. Türkiye AB’ye değer katacaktır. Tüm dünyanın barışı, insan haklarını, demokrasiyi çok daha kuvvetlendirecek bir dünya modeline ihtiyacı var. Türkiye ile AB arasında AB’nin kuruluş felsefesini hayata geçirecek çok daha ortak ve güçlü çalışmalar hayata geçirilmesi gerekiyor” sözlerine yer verdi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger, “Bu süreç bize birlik olup hep beraber çalışmamız gerektiğini ve küresel bir yaklaşımla bu krizin üstesinden gelebileceğimizi gösterdi” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği Günü’nün üç yıldır birlik ve beraberliğin simgesi olan Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger, gelecek yıl yüz yüze kutlama temennisinde bulundu. Avrupa Birliği’ni bir arada tutan şeyin kültür ya da yemek gibi unsurlar değil hukukun üstünlüğünün hakim olduğu ortak bir alanın bulunması olarak yorumlayan Berger, Avrupa'nın insan hakları ve basın özgürlüğü gibi konularda dünyada lider kıta konumunda olduğuna dikkati çekti. AB’nin korona virüsle mücadelede neler yaptığını da paylaşan Berger, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin artırılması ve birlik olup hep beraber çalışılması gerektiğinin altını çizerek, “Bu süreç bize birlik olup hep beraber çalışmamız gerektiğini ve küresel bir yaklaşımla bu krizin üstesinden gelebileceğimizi gösterdi” sözcüklerini kullandı.
Berger dört yıldır Türkiye’de yaşadığına vurgu yaparak, “Türkiye'nin ekonomisi, altyapısı, insanları çalışma ve düşünme tarzıyla Avrupai bir ülke görüyorum. Elbette farklılık var. Bunlardan önce çözümlenmesi gereken konular var” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise, paylaştığı mesajda tüm vatandaşların Avrupa Birliği Günü’nü kutlayarak, “Türkiye coğrafyası, ekonomisi, sporu, sanatı ve ticaretiyle Avrupa’dır Avrupalıdır. Avrupa'nın geçmişinde yer almıştır ve geleceğinde de yer alacaktır” diye konuştu.
Program çerçevesinde kısa filmler, çeşitli orkestra ve müzisyenlerin konserlerine yer verildi. Çok sayıda akademisyen ve sanatçının mesajının yayınladığı programda AB ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçileri de, programa gönderdikleri mesajlarla Avrupa Günü'nü kutladı.

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