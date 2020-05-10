Kablo hırsızı, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, kablo çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği tespit edilerek yakalanan B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Mücahitler Mahallesi'nde 30 Nisan günü elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 kişinin elektrik kablolarını direkten çaldığını saptadı. Adresi belirlenen şüphelilerden B.K. yakalanırken, diğer 2 kişiye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan B.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-10 10:59:01<br>
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