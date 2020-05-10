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Efsane sanayici vefatının 12. yıldönümünde de unutulmadı

İHA

Gaziantep sanayisinin öncülerinden merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 12. yılında dualarla anılıyor.

Efsane sanayici vefatının 12. yıldönümünde de unutulmadı

Gaziantep sanayisinin öncülerinden merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 12. yılında dualarla anılıyor.
Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve 12 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete intikal eden M. Naci Topçuoğlu, 11 Mayıs 2008 tarihinin yıl dönümünde unutulmadı. Sevenlerinin dualar ettiği Naci Topçuoğlu için vefatının yıl dönümünde COVİD19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında anma töreni düzenlenemeyeceği bildirildi. Gaziantep’in sanayileşme ve markalaşma sürecine katkılarından dolayı “Efsane Sanayici” olarak anılan merhum M. Naci Topçuoğlu vefatının 12.yıl dönümünde ailesi, dostları ve tüm sevenleri tarafından dualarla anılıyor.
Genç işadamı ve sanayiciler için miras bıraktı
Gaziantep’i sanayi alanında birçok önemli yatırımla buluşturarak, kentin inovasyon ve ARGE alanlarındaki ilk uygulayıcılarından biri olarak tanınan merhum M. Naci Topçuoğlu, bıraktığı manevi mirası ile de genç iş adamı ve sanayiciler için halen önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Kuruluşundan itibaren vefat edene kadar, Gülsan Holding ve Kaşmir Halı şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda da aktif görev almış, kurucu üyeliğinin yanı sıra 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığını başarıyla yürütmüştü. Gaziantep’in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlayan Topçuoğlu, Gaziantepspor As Başkanlığını da yapmıştı.

Türkiye’ye eğitimde model oldu
Merhum M. Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep’te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmış, vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştı. Türkiye’ye model olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO, binlerce öğrencinin eğitim gördüğü özellikle Gaziantep sanayisi için büyük önem taşıyan Ayakkabı Tasarım Ve Üretimi Programı, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı, Dış Ticaret Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Halıcılık Ve Kilimcilik Programı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Kimya Teknolojisi Programı, Kuruyemiş Üretimi Ve Teknolojisi Programı, Lojistik Programı, Makine Teknolojisi Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil Ve Halı Makineleri Programı, Un Ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı gibi birçok alanda eğitim veren Türkiye’nin göz bebeği bir kurumdur.
Merhum M. Naci Topçuoğlu tarafından tasarlanarak temelleri atılan ve açılışı 31 Mayıs 2009 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, alanında Türkiye’de bir ilki başarmış ve sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlarken, binlerce gencin meslek sahibi olmasına yol açmıştır.
Yaşamı boyunca nitelikli insan yetiştirilmesinde eğitimin önemini savunan ve eğitim kurumlarının geliştirilmesi yönünde birçok destek sağlayan Topçuoğlu, markaların doğduğu kent olan Gaziantep’in bu unvanını almasında markalaşmanın önemine inanan ve bu yolda önemli başarılar sağlayan isimlerden birisi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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