Başkan Kılıç’tan anneler günü mesajı

Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Annelerin rızaları ile cennetin müjdelendiğini belirten Kılıç, “Sevgisi, şefkatiyle bizleri kuşatan, hayatını evlatlarına adayan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Tüm annelerimizin bu özel gününü canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. Annelerin sevgi ve merhametin sembolü olduğunu belirten Kılıç, “Bizim inanç anlayışımıza göre, annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri, anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir. Onlara sevgimizi eksik etmemeli ve saygı göstermeliyiz. Bizleri dünyaya getiren, büyüten ve hiçbir zaman gölgesini üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.

Annelerin birliğin teminatı olduğunu vurgulayan Kılıç, “Annelerimiz, bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak görüp, tüm hayatlarını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan nadide çiçeklerdir. Onlar ailemizin birliğimizin dirliğimizin teminatlarıdır. Hayatımızın her aşamasında desteklerine ihtiyaç duyduğumuz, yanlarında her zaman huzur bulduğumuz annelerimizin bizlere aşıladığı değerleri çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. Annelerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak onlara hayırlı evlatlar olmak, vatana ve millete faydalı bireyler haline gelerek başarılara imza atmak bizlere düşen en önemli görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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