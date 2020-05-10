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Hırsızlık uğruna canlarını hiçe saydılar Gaziantep'te 3 kişinin elektrik direğindeki kabloyu çalma anları kameralara yansıdı

İHA

Gaziantep'te 3 kişi bir şantiyeden gündüz vakti elektrik diğerindeki kabloyu çaldı. Elektrik çarpmasından ve yakalanmaktan korkmayan şahısların hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık uğruna canlarını hiçe saydılar Gaziantep'te 3 kişinin elektrik direğindeki kabloyu çalma anları kameralara yansıdı

Gaziantep’te 3 kişi bir şantiyeden gündüz vakti elektrik diğerindeki kabloyu çaldı. Elektrik çarpmasından ve yakalanmaktan korkmayan şahısların hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz vakti bir elektrik direğini gözüne kestiren 3 şahıs, direkteki kabloyu çalarak kayıplara karıştı. Canlarını hiçe sayarak kabloyu çalan 3 hırsızın kabloyu çalma anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olayın ardından inceleme başlatan polis yaptığı çalışma sonucu hırsızlardan B.K.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis hırsızlığa karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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