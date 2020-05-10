Yaşlılar parkları doldurdu Gaziantep’te 4 saatliğine evden çıkan yaşlılar haftalar sonra parkta arkadaşları ile bir araya geldiler

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Gaziantep’te saatler 11.00'i gösterdiğinde haftalardır dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar parklara çıkarak temiz havanın ve arkadaşlarıyla buluşmanın tadını çıkardı.

Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan yaşlılar akranlarıyla parkta bir araya gelerek doya doya sohbet etti. Gaziantep’in Arabana ilçesinde ise yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğe kaldırıldığını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan parka akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden yaşlılar hem güneşli havanın hem da haftalar sonra arkadaşları ile bir araya gelmenin tadını çıkarttılar.

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