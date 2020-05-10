Uyuşturucu ve sahte içkiye geçit yok Gaziantep’te polis ekipleri 26 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yaptı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra Gaziantep’te polis ekipleri asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken 26 şüpheliye de işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 21 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılırken, 43 aranan şahıs ise yakalandı. 13 şahsa kabahatlerden işlem yapıldı. 26 bin 917 adet uyuşturucu yakalanan uygulamalarda 130 gram uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız tabanca 35 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek 22 adet kartuş,1 adet çalıntı araç ele geçirildi.

Sahte içti operasyonu

Şehitkamil İlçesi Hacıbaba mahallesinde bir iş yerinde yapılan aramada pet şişelere doldurulmuş toplamda 40 litre sahte içki ve 2 adet 1072 sayılı kanun kapsamına giren kumar makinesi ele geçirildi. İşyeri önünde bulunan 11 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi olan M. Ö. İsimli şüpheli şahsa 1072 SKM ve 5607 SKM suçlarından işlem yapıldı.

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